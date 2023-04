Softball, Forlì vuole rinforzare il primo posto

Torna in campo con la seconda trasferta consecutiva il Forlì Softball, e lo fa in terra emiliana, nella tana della Bertazzoni Collecchio. Dopo essere balzata da sola al comando della classifica già alla terza giornata, le forlivesi scendono in campo per confermare e difendere la posizione. Playball alle 16 per gara 1, alle 18.30 per gara2: le sfide saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube delle padrone di casa.

Collecchio, che occupa il quarto posto in classifica con tre vittorie e tre sconfitte, viene da un pareggio in casa delle Blue Girls Pianoro (gara 1 vinta 4-3 in rimonta, poi netto ko per 5-0). Forlì dal canto suo si sta godendo il momento positivo dell’attacco, il migliore del campionato, con una media battuta di squadra di .358, con 4 giocatrici con una media di oltre .400. Le emiliane seppur con una media di squadra inferiore (.291) possono contare su tre bocche da fuoco con oltre 500 di media battuta: Lori (.556), il nuovo acquisto Ghergolet (.529) e Pinardi (.500).

Logicamente molto dipenderà dalle pedane e di come sapranno gestire le mazze avversarie. Le romagnole con una media ERA di 2.50 si fanno preferire, con le due italiane Cacciamani titolare di gara 1 e la giovane Kylie Milano che al suo debutto ha già vinto la sua prima partita. Ora la pedana può anche contare, per la gara riservata alle straniere, su una ritrovata pitcher americana Graves che dopo una partenza difficile nelle prime due giornate, sabato scorso si è riscatta con una ottima prova contro Caronno. Collecchio mette in pedana le italiane Melegari e Aroldi, e per la partita delle straniere schiera la californiana Main Jensen che per ora ha un record di 1 vittoria e 2 sconfitte. In difesa Forlì è un po’ più fallosa con 9 errori contro i 7 delle emiliane.

Abbinamenti quasi obbligatori per i lanciatori, che vedono Cacciamani affrontare Melegari e in gara 2 sarà la volta delle due americane, Graves per Forlì opposta a Main per Collecchio.

Altre partite: Caronno-Parma, Bollate-Sestese e Macerata-Saronno. Domani Castelfranco-Pianoro.

e. ma.