Sorpresa, cade a Gambettola la capolista

Sconfitta, seppur indolore, per la capolista Fiumanese battuta, nella 18ª giornata di Terza, dallo Junior Gambettola. In seconda posizione procedono appaiate Bagnolo ed Atletico Dovadola, impostesi nei rispettivi match casalinghi. Tre punti, in chiave playoff, per il San Colombano Italtex.

Risultati (e marcatori): Junior Gambettola-Fiumanese 2-1 (2 Consalvo; Idirzi), Bagnolo-Sanzili Cesena 2-1 (Bentivogli, Lengane; Sorrentino), Atletico Dovadola-Longianese 3-0 (Gurioli, Carbonari, Pergolini), San Colombano Italtex-Real Cesenatico 1-0 (Casi rig.), Vigne-Artusianna 3-2 (2 Olivastri, Berardi; Liverani, Massa rig.), Bertinoro-Union Sammartinese 2-0 (Pironi, Halili). Domani (20.30): Real Meldola-Sporting Valbidente.

Classifica: Fiumanese 44; Bagnolo, Atletico Dovadola 34; San ColombanoItaltex 31; Junior Gambettola 29; Vigne, Longianese 28; Union Sammartinese25; Real Meldola 24; Real Cesenatico 20; Sporting Valbidente 19; ArtusiAnna 18; Bertinoro 17; Sanzili Cesena 2.

f. p.