Sorteggio sfortunato: coppa finita per il Forlì Torna il 41enne brasiliano Alan Salles

Il Forlì Oleodinamica è eliminato dalle semifinali della coppa a favore del Bagnolo di Reggio Emilia, ripescato come miglior seconda: a parità di punti e differenza reti, a sancire l’eliminazione dei biancorossi è stato il sorteggio. Nelle semifinali saranno di fronte X Martiri Ferrara-Bagnolo e DueG Parma-Mernap Faenza.

Intanto il diesse Maicol Ghirelli ha messo a punto il ritorno in biancorosso del brasiliano Alan Salles, classe 1981, che ha giocato la prima parte di stagione in serie B alla Dozzese, in vista della ripartenza del campionato di serie C1 il 14 gennaio proprio contro il Bagnolo (domani amichevole col Santa Sofia). L’esperto giocatore offensivo sostituirà nel quintetto di mister Matteo Vespignani l’infortunato asso marocchino Youness Artoum. Quattro invece i movimenti in uscita: Emanuele Marino è tornato al Futsal Cesena, Jacopo Berti è stato svincolato, Illias Daraji vestirà la casacca del Rubicone Savignano. Il nipponico Shoma Ishitsuka è passato a titolo definitivo al Futsal Noci in serie B.

Il portiere Alessandro Valdifiori, classe 2005, è stato convocato nella rappresentativa regionale Under 19 in previsione del torneo delle Regioni.

