Sospiro di sollievo per Varriale: nessuna lesione alla spalla infortunata

Buone notizie dall’infermeria biancorossa a riguardo di Antonio Varriale, uscito ieri al 62’ per una lussazione alla spalla che aveva molto preoccupato lo staff biancorosso. I primi esami clinici, infatti, hanno escluso lesioni: sarebbe stata una beffa visto che era stato assoluto protagonista della rimonta sul Sant’Angelo con un gol e un assist che portano rispettivamente sette e due i suo fatturato offensivo stagionale: numeri che fanno di lui il cannoniere della squadra di mister Mattia Graffiedi. Un elemento indispensabile per il Forlì che, alla luce delle assenze di Cognigni e Caprioni, oltre a quelle di Manara e Tascini che si protrarranno per tutta la stagione, non può fare a meno del suo faro in attacco.