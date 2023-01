Spareggio salvezza per il Santa Sofia

Serie C1. Nella 14ª giornata del campionato il Forlì Oleodinamica ospita alle 15 al PalaMarabini, il Due G Parma per riprendere la corsa dopo il ko di sabato scorso con il Sassuolo. Match interno decisivo, alle 17 alla palestra comunale, per il Santa Sofia che ospita il Montale Rangone per agganciare la penultima posizione ed evitare la retrocessione diretta. Altre gare: Sassuolo-Rimini, X Martiri Ferrara-Baraccaluga Piacenza, Villafontana Medicina-Mernap Faenza. Riposa il Bagnolo Reggio Emilia. Classifica: Bagnolo 31; Forlì Oleodinamica 25; Sassuolo 24; Villafontana Medicina 22; X Martiri Ferrara 21; Mernap Faenza 19; DueG Parma, Baraccaluga Piacenza 16; Rimini 13; Montale Rangone 3; Santa Sofia 3.

Serie C2. La Polisportiva 80 Santa Maria Nuova, quinta con 13 punti, ospita il Città sul Rubicone Savignano.