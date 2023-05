Sprint per la salvezza, fa festa anche la Fratta

di Enrico Magnani

Una toccata e fuga nel 2018, poi dal 2020 quattro stagioni consecutive in Promozione. Per il Fratta Terme calcio, espressione sportiva di una costola del comune di Bertinoro da neanche 1.500 anime, la quinta stagione nella terza serie dilettanti, quella che si è appena conclusa, è davvero da record.

"La stagione è andata estremamente bene – dice un entusiasta Andrea Fiumi, direttore sportivo dei biancoverdi –, siamo ripartiti praticamente da zero dopo la salvezza raggiunta in extremis la scorsa stagione. Il gruppo era ormai sfaldato dopo i playout". Ma i termali non si sono dati per vinti: si sono rimboccati le maniche, hanno ringiovanito la rosa ("ci siamo salvati con uno dei gruppi più giovani della categoria") e sono ripartiti con mister Roberto Biserni, artefice di una salvezza insperata, ex capitano del Cesena. "Siamo andati avanti passo passo, rigorosamente secondo le nostre gambe, e abbiamo raggiunto la salvezza con due giornate d’anticipo". Non solo, la volata finale biancoverde è da appalusi: 4 vittorie consecutive, 5 successi nelle ultime sei partite. Il tutto per raggiungere la quinta piazza a quota 44. Il punto più alto mai toccato della storia calcistica della Fratta.

"Siamo riusciti a costruire un gruppo fantastico – continua Fiumi –, che si è compattato quando sono sorte le difficoltà. Ci siamo guardati in faccia e, per il bene della Fratta, abbiamo remato tutti dalla stessa parte". Ne è risultata una stagione davvero importante, che guarda al futuro in maniera rosea, soprattutto grazie al gruppo giovane. "Vogliamo ripartire proprio da questo: vogliamo riconfermare gran parte del gruppo e da questi uomini ripartiremo per programmare i prossimi anni. Sempre, però, con la lunghezza della nostra gamba, per fare le cose per bene e con grande serietà". Come si sono fatte negli ultimi anni, d’altronde. "Abbiamo disputato un campionato di Promozione con una formazione figlia di un settore giovanile perennemente in crescita, con quattro ragazzi che provengono dalla nostra Juniores, Mazzoni, Venturi, Garoia e De Pascalis, e che per noi sono un grandissimo orgoglio, riuscendo ad arrivare davanti a realtà decisamente più affermate, ma con giovani che provengono da altre società".

Proprio il settore giovanile è un tasto da spingere, e anche forte. "Negli ultimi anni lo stiamo facendo, e stiamo lavorando per avere tutte le categorie giovanili. Sarebbe davvero un’ottima spilletta sul petto per una realtà come la nostra, che è a metà tra due superpotenze come Meldola e Forlimpopoli, che lavorano molto bene nel settore giovanile. Due territori importanti, mentre noi siamo una frazione di un Comune, che però vanta 130 bambini iscritti e dove cerchiamo di far calcio di qualità, con attenzione massima al bambino".

E i risultati poi si riflettono inesorabilmente anche sulla prima squadra, che negli anni è cresciuta sempre di più. "Siamo riusciti a disputare una stagione senza finire mai nella zona rossa – continua ancora Fiumi –, chiudendo l’andata a quota 20. L’intera scorsa stagione invece si era chiusa a 29". Questo basta per sottolineare la crescita di un progetto che vale. "Ringrazio poi mister Biserni: ha disputato un lavoro davvero importante e ci dispiace abbia fatto una scelta diversa. Noi lo avevamo confermato da tempo, ma è giusto che ciascuno abbia le proprie ambizioni. Ogni decisione va sempre rispettata". A livello di squadra invece non ci sono dubbi: "Cercheremo di trattenere gran parte della rosa, ripartendo dall’ossatura". Come Andreoli, che ha chiuso la stagione con 15 gol. "Non solo Luca, vogliamo ripartire da lui, da capitan Gallo e dall’inesauribile Branchetti, ad esempio. Ragazzi da tempo in biancoverde e che tengono moltissimo a questi colori".

Adesso ancora qualche giorno per festeggiare la grandissima stagione, poi subito a capofitto per programmare una nuova, grande annata. "Nel breve periodo confidiamo di chiudere per lo staff tecnico. Sono sicuro che chiunque arrivi si troverà una base solida con cui lavorare. Intanto continuiamo con i tornei giovanili, che per noi sono un bel fiore all’occhiello, e che sono possibili solamente grazie alla famiglia-Fratta, ai dirigenti e ai volontari. Un gruppo vincente". E che vuole continuare a vincere.