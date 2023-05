Staffetta da top ten nazionale

Grande prestazione per la staffetta 4x400 della Libertas Atletica Forlì ai Campionati societari dell’Emilia-Romagna di Modena. I quattro atleti biancorossi – Alex Bartolini, Francesco Amici, Luca Marsicovetere e Fabrizio Caporusso – hanno battuto tutte le migliori formazioni della regione, ottenendo il tempo di 3’15”94 che pone la loro staffetta nella top ten nazionale dell’anno. I portacolori della Libertas hanno conseguito 8 minimi di partecipazione per i Campionati italiani Individuali di categoria, dagli Allievi under 18, agli Assoluti, che si aggiungono agli altri 21 già ottenuti.