"Stai attento Forlì, cerco la salvezza e il gol dell’ex"

di Franco Pardolesi Spesso, nel calcio, certi giocatori attraversano la storia di un club senza lasciare tracce particolari e poi però, altrove, trovano la loro dimensione. Francesco Verde, centravanti di professione di 23 anni ha giocato nella scorsa, travagliata, stagione col Forlì per poi approdare presto alla Tritium, anch’essa in serie D. Da quest’anno, l’aitante attaccante casertano, nato ad Aversa veste la casacca del Real Forte Querceta: l’avversario che domenica attende, allo stadio Necchi-Balloni di Forte dei Marmi la visita della ‘Graffiedi Band’. Con la squadra toscana Verde sta disputando un’ottima stagione, che lo vede ai primi posti della classifica cannonieri grazie alle dieci reti messe a segno (e senza rigori). Verde, domenica prossima è pronto a segnare il classico gol dell’ex? "E’ ovvio – afferma la punta campana – che ci proverò di certo. Ma lo farò senza particolari sentimenti di rivincita. Fare gol è il mio mestiere e anche domenica quindi proverò a fare centro". Nella passata stagione a Forlì le cose non andarono proprio bene. "Di sicuro la squadra aveva avuto dei problemi e quella stagione non ha rispettato le aspettative di partenza che erano ambiziose. Nel calcio e non solo le cose non sempre vanno nella giusta direzione". Prima della sua partenza...