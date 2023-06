Stasera a Bologna premi alle società vincitrici e meritevoli dell’annata 2022-23

Una novità assoluta per il calcio nostrano. Un pomeriggio dedicato a tutti i club che, in Regione, hanno vinto qualcosa. Oggi alle 18.30 il Crer (Comitato Regionale Figc Lnd) organizza all’EuropAuditorium di Bologna ‘La grande serata delle società’. Contestualmente verranno consegnati premi fair play e speciali assegnati per iniziative o comportamenti particolarmente meritori durante la stagione sportiva e targhe alle vincenti della Coppa Disciplina. Ovviamente presente al gran completo il Crer Figc con i vari delegati provinciali e il presidente Simone Alberici, che farà gli onori di casa assieme all’assessore allo sport del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi.

Tra le squadre, riceveranno un ricordo per il loro campionato 2022-23 vittorioso: Edelweiss Jolly e Santa Sofia (Seconda Categoria, rispettivamente girone M e N); Fiumanese (Terza Categoria); Edelweiss Jolly per il successo nell’Under19 provinciale. Di spicco, tra le giovanili, i tre successi del Forlì (Under14 provinciale e regionale, nonché Under15 regionale) e quello del Forlimpopoli nell’Under17 provinciale. Successi, poi, in Coppa disciplina, per Fratta Terme (Promozione), ancora Edelweiss Jolly e Collinello (Seconda Categoria), infine Cava Ronco (Under16 interprovinciale).

u. b.