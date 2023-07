Stasera gran finale sul playground

Tutto è pronto per la serata finale dell’edizione 2023 del Roncacity Playground, il torneo di 3 contro 3 che, quest’anno, ha fatto registrare numeri record, con oltre 150 iscritti e ben trentadue squadre partecipanti. Stasera al polisportivo Cimatti di via Pasqualini a Roncadello si disputerà la serata finale, che inizierà con il torneo under 18, che vedrà la partecipazione di otto team che si sfideranno per conquistare la finale. A partire dalle 20.30, invece, andranno in scena i playoff del torneo senior, con sedici squadre che si affronteranno, colpo su colpo, per conquistare la vittoria finale. I Zall 23 di Andrea Porcellini, gli L4A guidati da Gabriele Rossi e i Miracolati che vedono in campo i fratelli Pinza sono le formazioni favorite per il titolo, ma attenzione anche a ‘L’inganno della cadrega’ (squadra che trae il nome da una citazione cinematografica) come potenziale outsider. A commentare la serata ci sarà Francesco Bombardi, speaker del Palafiera.

Sarà una serata densa di eventi: è attesa l’esibizione dei Wheelchair Basket Forlì, ma soprattutto ci sarà il ‘Panorama Basket Lounge’, salotto in cui Enrico Pasini e Franceska Picari – conduttori della quasi omonima trasmissione sul TeleRomagna – intervisteranno Riccardo Pinza (socio della Fondazione della Pallacanestro 2.015 e presidente dell’attività giovanile), il vicesindaco di Forlì Daniele Mezzacapo, Massimo Paolini (assessore allo sport del comune di Castrocaro), Giampaolo Di Lorenzo (nuovo responsabile tecnico del settore giovanile Aics) e Danilo Farneti, presidente di Effedi Salotti e main sponsor del torneo.

La serata terminerà con le premiazioni dei vincitori del torneo e della gara di tiro, prima di dare il via alla musica di Torelli DJ che allieterà la chiusura di una settimana di grande basket e passione.