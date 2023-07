Stasera riunione in piazza Saffi a cura dell’Edera

Kickboxing sotto le stelle stasera a Forlì in piazza Saffi. Nell’ambito infatti dei ‘Mercoledì del centro’ alle ore 20 si accenderanno i riflettori su una ‘combat camp arena’ sopra cui, a cura della Polisportiva Edera che ha allestito l’evento in collaborazione col Comune, si terrà un’intensa riunione di questo sport sempre più praticato. Si tratta di una disciplina che combina le tecniche di calcio tipiche delle arti marziali orientali ai classici pugni coi guantoni propri del pugilato. In azione 26 atleti provenienti da diverse regioni italiane, nello specifico ragazzi e ragazze tra i 16 e i 30 anni impegnati in 13 incontri. L’ingresso per gli spettatori è gratuito.