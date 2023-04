Stavolta Forlì può battere Cantù E peserebbe tanto in chiave playoff

di Simone Casadei

Ritrovato l’appuntamento con i due punti nella super vittoria di Treviglio e superate le festività pasquali, la Pallacanestro 2.015 mette già nel mirino la prossima sfida del girone Giallo. Nella seconda fase del campionato non esistono impegni semplici e la gara in arrivo non è da meno. Domenica all’Unieuro Arena sbarcherà infatti una ‘recente’ conoscenza dei biancorossi. Vale a dire quella Cantù che poco meno di un anno fa incrociò i guantoni con l’allora squadra di Sandro Dell’Agnello nel primo turno playoff.

A prevalere meritatamente, nel maggio scorso, fu la compagine brianzola, che poi sfiorò la promozione in massima serie cedendo solo in gara5 della finale promozione contro Scafati. Forlì, del resto, approcciava quella proibitiva serie non con i favori del pronostico, nonostante abbia poi comunque dato fondo alle proprie risorse. Oggi, però, il doppio confronto (domenica 7 maggio si giocherà il match di ritorno a Desio) appare decisamente più equilibrato e aperto ad ogni esito.

L’Unieuro stavolta può giocarsela ad armi pari contro l’Acqua San Bernardo? Sono le vincitrici del girone Rosso e Verde, chiusi a braccetto con un record di 20 vittorie e 4 sole sconfitte e 40 punti in saccoccia. La squadra di anno scorso era molto diversa (sono rimasti solo Benvenuti e uno degli assistenti allenatori, Paolo Ruggeri) eppure – priva del play Mattia Palumbo – strappò una vittoria al Palafiera (in gara3) lottando fino all’ultimo tiro in gara4, quando sfiorò il punto del 2-2 che sarebbe valso una clamorosa ‘bella’ in Brianza. L’Unieuro di quest’anno ha più energia ed entusiasmo e soprattutto sa battare le altre big: finora ha sconfitto tutte le partecipanti al Girone Giallo tranne Pistoia e Cremona, e anche in trasferta ha giocato partite importanti, in regular season così come nel recentissimo viaggio a Treviglio (piuttosto netti, invece, i ko in gara1 e gara2 dei playoff 2022).

Insomma, la Pallacanestro 2.015 arriva col vento in poppa a una gara, quella di domenica, che potrebbe anche decretare i primi verdetti a tinte biancorosse della seconda fase. La condizione imprescindibile è che gli uomini di Antimo Martino escano a braccia alzate dal confronto con Cantù. Solo a quel punto si potrà gettare uno sguardo sui campi di Pistoia e Cento, impegnate rispettivamente con Treviglio e Cremona. Perché se entrambe le squadre di casa dovessero finire ko, ecco che Forlì sarebbe già certa di chiudere la seconda fase ai primi quattro posti. Ciò significherebbe affrontare una squadra del girone Bianco nel primo turno playoff (più abbordabile, sulla carta), col fattore campo assicurato quantomeno fino ad una potenziale semifinale.

Un primo traguardo di assoluto rilievo e già migliore del piazzamento degli ultimi due anni. Senza contare che, vincendo, Forlì sarebbe proiettata al momentaneo primo posto assoluto: nella peggiore delle ipotesi, sarebbe appaiata a Treviglio con lo scontro diretto favorevole e il ritorno sul proprio campo.