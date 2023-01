Stesa la capolista: ora il Forlì è a -3

Serie C1. Nella 1ª giornata del girone di ritorno il Forlì Oleodinamica mette a segno il colpaccio superando per 6-3 la capolista Bagnolo Reggio Emilia grazie alla doppietta di fabbri e alle reti di Salvatore, Di Maio, Benhya e Cangini Greggi. Con questa vittoria la squadra di Vespignani sale a -3 dalla vetta. Niente da fare per il Santa Sofia battuto a domicilio dal Rimini per 4-5, a segno Casetti (2) e Salvadorini (2). Altre gare: X Martiri Ferrara-Montale Rangone 8-2, Villafontana Medicina-DueG Parma 6-5, Baraccaluga Piacenza-Mernap Faenza 2-2, riposava il Sassuolo. Classifica: Bagnolese 28; Oleodinamica Forlì 25; Sassuolo 21; Mernap Faenza, Villafontana Medicina 19; X Martiri Ferrara 18; DueGl Parma 16; Baraccaluga Piacenza, Rimini 13; Montale Rangone 3; Santa Sofia 0. Sabato prossimo si giocano Sassuolo-Forlì Oleodinamica e Bagnolo-Santa Sofia.

Serie C2. Nella 10ª giornata la Polisportiva 80 di Santa Maria Nuova è stata battuta in casa dal Castel San Pietro per 5-8: a segno Castorri (3) e Capuano (2). Classifica: Rossoblù Imolese 22; Ceisa Gatteo 20; Bellaria 17; Santa Maria Nuova e Rubicone 13; Erba Riolo 12; Only Alfonsine 10; Castel San Pietro 9; Sassoleone 0. Prossimo turno: Rossoblù Imolese-Santa Maria Nuova.