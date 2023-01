Stop a Pistoia, Forlì si consola: brusca sconfitta sì ma non tracollo

di Simone Casadei

A Pistoia, domenica, la corsa della Pallacanestro 2.015 ha subìto un’improvvisa battuta d’arresto. Il big match di giornata è stato a senso unico, in favore dei toscani padroni di casa, con l’Unieuro imbattutasi in un brusco ko al termine di una sfida tutta all’inseguimento. Uno schiaffo bello e buono, citando le parole dello stesso Antimo Martino, con la Giorgio Tesi Group dimostratasi a dir poco cinica e solida, meritandosi così i due punti.

Dopo aver superato numerosi ‘stress test’ nelle scorse settimane, dunque, Forlì ha fallito il primo banco di prova del girone di ritorno (con tanto di differenza canestri ribaltata da Pistoia), subendo una bocciatura non di poco conto che va anche oltre il -12 del 40’. L’Unieuro è stata surclassata in tutti i confronti o quasi, patendo oltremodo sugli esterni e lasciando troppo respiro a un Varnado sempre più protagonista. I forlivesi, poi, non sono riusciti a mettere in mostra le qualità che hanno finora caratterizzato la loro stagione, a cominciare dalle transizioni rapide e precise.

Una sconfitta senza attenuanti, anche se, a voler guardare il bicchiere mezzo pieno, ci sono alcuni aspetti da non buttare. In cui, cioè, Cinciarini e compagni hanno tutto sommato saputo tenere il passo della lanciatissima Pistoia. Forlì, innanzitutto, difensivamente non ha mai mollato, quantomeno a livello mentale. Nei momenti più complicati – in particolare tra fine terzo e inizio quarto periodo –, quando si è materializzato un -22 che lasciava quasi presagire una ‘imbarcata’ dietro l’angolo, l’Unieuro ha saputo tenere alta la testa. Al punto che gli avversari, negli ultimi 8’15“ di gara, hanno segnato solo 6 punti (74-62 il finale).

Inoltre, a dispetto di ciò che il film della partita ha riservato, Forlì offensivamente ha faticato parecchio (il 37% dal campo è duro da digerire) ma non ha mai ‘pastrocchiato’. Perdendo addirittura meno possessi (12) degli avversari (13). Per rendere l’idea, i biancorossi, nella striscia positiva chiusasi domenica, hanno registrato meno palle perse soltanto contro Fortitudo (7) e Udine (11). Ed equilibrata, infine, si è rivelata pure la lotta a rimbalzo (40-35 in favore di Pistoia), con il computo delle carambole costantemente in perfetta parità perlomeno fino a quarta frazione inoltrata.

Insomma, un campanello d’allarme è suonato in via Punta di Ferro, ma la sconfitta del PalaCarrara, in ottica futura, si potrà facilmente rivelare produttiva. Anche perché la Pallacanestro 2.015, da agosto in poi, ha dimostrato più volte di saper prontamente rialzare la testa di fronte a difficoltà assortite, spesso tutt’altro che banali. Lo ha fatto ad inizio stagione, ad esempio, quando il ko di Sanford a poche ore dalla prima palla a due stagionale con Mantova ha costretto staff tecnico e squadra a mischiare tutte le carte. Quindi, poche settimane più tardi, ulteriori problemi fisici in serie (Valentini e Adrian) hanno messo la strada ancora più in salita, costringendo i biancorossi a tre ko di fila. Prontamente lasciati alle spalle, però, con un filotto di sette vittorie di fila.

Ora Forlì è chiamata a ripetersi una terza volta. Il doppio impegno casalingo che offre il calendario (giovedì in Coppa con Torino, domenica in campionato con Chieti) è l’occasione giusta per riuscirci.