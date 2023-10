Strepitoso Lotti: alla prima 100 Km vince ed è campione d’Italia

"I sogni questa volta si sono avverati. Sono un ragazzo fortunato, campione italiano con un grande tempo. Anzi, con un tempone": Lorenzo Lotti, 37 anni, assessore allo sport del Comune di Predappio e insegnante di educazione fisica, è il campione italiano di ultramaratona, specialità 100 km. Il verdetto sabato scorso nel Parco del Valentino di Torino, splendido teatro della 100 km delle Alpi. Lotti si è imposto nell’edizione numero 13 dell’ultracorsa organizzata dal Club Super Marathon Italia, tagliando il traguardo davanti a oltre 200 atleti sul circuito di 5 km (da ripetere venti volte) disegnato tra i viali alberati del parco che si affaccia sul Po, chiudendo in 7.08’25“.

Il portacolori della Asd Berunners, di cui è presidente, ha imposto un ritmo forsennato, arrivando in solitaria è centrando la migliore prestazione cronometrica nella storia della 100 km delle Alpi. Secondo posto per il 29enne Filippo Bovanini (Avis Castel San Pietro), distante 26 minuti, e terzo il campano 40enne Benito Pasquariello (Bergamo Stars Atletica) in 8.02’35.

Quello del 2023 per lui è un palmares particolarmente ricco, coj le vittorie nelle maratone di Messina e Ragusa e nella 50 chilometri dell’Ultra Maratona del Conero. A luglio ha vinto con ampio margine la dodicesima Baroque Race-Memorial Giorgio Buscema, gara che ha promosso la cultura sportiva e la valorizzazione del patrimonio artistico della Sicilia.

L’ultrarunner coach predappiese, ora tra i più seguiti influencer nel mondo del running, è detentore anche di un Guinness World Record molto particolare: nel 2022 aveva infatti corso 50 km in 315’57“, spingendo un passeggino con a bordo suo figlio Raimondo, di sette mesi.

Lotti a Torino era alla sua prima esperienza sulla 100 km e si era preparato a correre a una media di 4’10“ al km. È balzato al comando e ha continuato a inanellare giri regolari come un orologio svizzero. Come ha fatto? "Con tanto lavoro e dedizione". L’idea di cimentarsi in questa gara era nata a maggio, dopo la cancellazione della 100 km del Passatore per l’alluvione, e in estate si è allenato in giro per il mondo. "In agosto sono stato in vacanza in America, ma correvo ogni giorno per 30 km, senza sacrificare mia moglie e mio figlio. Ma era anche un mese che non mangiavo una pizza".

Ora potrebbe arrivare una maglia azzurra fra i 6 per i Mondiali di ultramaratona. "Intanto sogno il record del mondo, partendo da Predappio".

Quinto Cappelli