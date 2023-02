Stupisce la Rari Nantes

Seconda vittoria consecutiva in serie C per la neopromossa Rari Nantes Romagna che si impone 12-10 in casa della Pallanuoto Moie. Un primo tempo molto equilibrato (2-2) è seguito da un secondo parziale con i marchiani più precisi e alla fine in vantaggio 6-5. Nel terzo quarto, però, i forlivesi reagiscono travolgono i locali segnando la bellezza di 6 reti, subendone soltanto 1 per un vantaggio, all’inizio dell’ultimo quarto, di 11-7. La partita sembra chiusa, invece il Moie prova la grande rimonta segnando 3 gol, ma la marcatura della Rari Nantes consente un finale senza troppi brividi sino al 12-10 conclusivo.

Decisivo per la vittoria della società forlivese l’apporto dei veterani: Deidda segna 4 gol ed è il miglior marcatore della squadra, seguito da Sesena (3) e Patti (2). Due gol anche per Barzanti (classe 2004) e prestazione più che positiva per il 18enne portiere Previcini, uno dei giovani di punta della formazione.

Soddisfazione in casa Rari Nantes, come spiega il tecnico forlivese Luca Gennari: "Era una partita ostica, contro una squadra molto insidiosa nella propria piscina da 25 metri. Ma la nostra squadra ha tenuto duro fino alla fine: un buon risultato, considerando che la maggior parte dei nostri atleti è ancora inesperta, non avendo mai giocato in un campionato importante come quello di serie C".

La prossima gara della Rari Nantes è in programma sabato, contro la Jesina, alle ore 18.30 presso la piscina olimpionica ‘Carmen Longo’ di Bologna, sede delle gare casalinghe del sodalizio romagnolo.

Altri risultati (serie C Marche, 3ª giornata): Jesina-Blu Gallery 17-7, Ravenna-Persicetana 6-3, Pian del Bruscolo-Bologna 9-13. Rinviata: Fermo-Tolentino. Classifica: Jesina 9; RN Bologna, Ravenna, Rari Nantes Romagna, Tolentino 6; Fermo, Moie, Persicetana 3; Blu Gallery, Pian del Bruscolo 0.

u. b.