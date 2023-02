Successi a raffica per i baby biancorossi Juniores a segno con Bertini e Mingarini

Così le giovanili del Forlì. Nella 7ª giornata di ritorno la Juniores ha battuto il Riccione 3-1 con doppietta di Bertini e rete di Mingarini. Bene anche gli Under 17 Elite, vittoriosi 3-0 sul Granamica: a segno Colli (2) e Zela. Gli Under 16 hanno vinto 0-6 sul campo dei Delfini Rimini (gol di Lo Giudice, Argnani, Dal Monte, Zoffoli, Biondi e Spinelli). Netto successo poi degli Under 16 interprovinciali, 2-6 in casa del Morciano (gol di Conlon, Bastianini, Sgreccia, Coveri, Shatillo e Strocchi). Gli Under 15 si sono imposti 0-2 sul Corticella (reti di Capasso e Cappelli) e gli 14 hanno superato 6-0 il Vecchiazzano con gol di Debarre (3), Campagna (2) e Assirelli. Per gli Under 13 vittoria 0-4 sul Bakia Cesenatico e 2-2 col Torresavio. Gli Under 12 hanno battuto il Mezzano 1-2, I Pulcni 2013 il Porto Fuori 2-0 (Giardini, Guerrini) e i Pulcini 2014 il Tozzona 4-3.