Supercoppa A2, la finale è Trapani-Treviglio

La Supercoppa di serie A2 sarà una questione fra Trapani e Treviglio. La finale, in programma oggi alle 19 al PalaTerme di Montecatini, sarà dunque un ‘big match’ tra due squadre destinate a giocare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. Lombardi e siciliani, nelle semifinali di ieri, hanno superato brillantemente gli ostacoli Verona e Sebastiani Rieti, conquistando due vittorie mai in dubbio.

Trapani, in particolare, è stata autrice di una super prestazione dinanzi alla Tezenis – che aveva eliminato Forlì nei quarti di finale –, superata con un netto +20 finale (82-62). Gli Shark hanno subito fatto la differenza nella prima frazione, trovando il +11 dopo 7’. Quindi, prima della pausa lunga, hanno addirittura centrato il +22, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno già a metà gara. Flebile la reazione di Verona, che non è riuscita ad andare oltre il -13 a metà del quarto periodo ed è stata respinta dalla scoppiettante coppia Notae-Marini (21 punti per l’americano, 20 per l’abruzzese).

Marini si troverà di fronte oggi il suo recente passato, lasciato alle spalle non senza polemiche: una Treviglio che ieri si è imposta se possibile ancor più agevolmente dei granata. Sempre avanti nel punteggio, la formazione di Alex Finelli ha centrato l’allungo decisivo prima dell’intervallo, trovando il +19. Un break che ha ‘spezzato’ il ritmo, con Rieti che non è più riuscita a rendersi pericolosa. Treviglio ha così avuto vita facile nell’allungare sul +29 nella terza frazione, fino al 92-74 conclusivo. Miaschi il top scorer con 26 punti all’attivo.

In serie B, invece, la Supercoppa se la contenderanno oggi Ruvo di Puglia e la Pielle Livorno (palla a due alle ore 16.30). Ruvo ha avuto ragione di Faenza nella prima semifinale (70-76 il finale), facendo la voce grossa nel secondo periodo e quindi gestendo. I manfredi, nel finale, hanno fallito il potenziale -3 a 2’30” dalla fine con uno 02 in lunetta di Papa. Brillante, invece, la prestazione di Livorno, che ha sempre guidato le danze e ha regolato la Npc Rieti per 86-78. In finale ci sarà anche il forlimpopolese Campori, autore di 2 punti in 19’ nella semifinale con la sua Livorno.

Simone Casadei