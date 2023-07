Superpistard, domani al Servadei la terza prova

Si torna in pista domani, dalle 14.30, al velodromo Glauco Servadei di Forlì per il Gran Premio IperPneus, valido quale 3ª prova del Trofeo Superpistard. Siamo al giro di boa della manifestazione, con le varie classifiche in evoluzione. In pista cinque categorie: esordienti, donne esordienti, allievi, donne allieve e juniores. Si comincerà con la Madison per gli esordienti, per poi terminare sempre con la Madison per gli allievi. Infine le premiazioni previste alle 22.15 circa. L’accesso agli spalti è gratuito per tutti. Per il programma completo della giornata di gare si possono consultare le pagine Facebook e Instagram del velodromo.