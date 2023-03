Tante medaglie e nuovi pass per i Tricolori a Riccione per la Rari Nantes Romagna

Brillano gli atleti della Rari Nantes Romagna alle finali regionali di Riccione: tante medaglie, ottimi risultati e altri tre tempi limite per i Campionati italiani giovanili di aprile. Li hanno ottenuti Andrea Urbini (classe 2008), che con due argenti ha staccato il pass tricolore sia nei 100 dorso (categoria R1) in 1’00’’08, sia nei 200 in 2’10’’22; Urbini ben si è comportato anche nei 50 (7º) e nei 200 stile libero, gara nella quale è giunto 9º. Giovanni Samorì, anche lui nato nel 2008, già qualificato agli Italiani nei 100 e 200 farfalla, si è migliorato di ben 7 secondi nei 200 misti (categoria R1) e, con il tempo di 2’13’’25, ha conquistato il bronzo ricevendo il pass tricolore anche in questa difficile distanza. Ottima performance pure per Thomas Lazzarini (2009): sempre nei 200 misti (categoria R14): con il tempo di 2’18’’89 ha conquistato uno splendido argento a pochi decimi dal pass tricolore. Per lui anche altri due argenti, con altrettanti personal best: nei 400 misti in 4’57’’3 e nei 100 rana in 1’11’’2 (nella foto, da sinistra, Samorì, Urbini e Lazzarini).

A un soffio dal podio Riccardo Ravaioli (2006), che ha nuotato splendidamente nei 50 farfalla (Junior 1) in 25’’98 e nei 100 dorso in 59’’38, arrivando 4º a pochissimi centesimi dal 3º. Come Giulia Morgagni (2008), 4° nei 50 stile libero in 27’’72.

Sono stati poi molti i personali con validi piazzamenti: Diego Gatta (2008) 5º nei 400 e 9º nei 200 misti; Sofia Ravaioli (2006) 6ª nei 1.500 Cadetti; Giulia Franco (2003) 6ª nei 400 misti. Record stagionali, infine per Giusy Belperio, Luce Lodovichetti, Andrea Caggia e Alice Rondoni. Importante infine la crescita nelle staffette: nella 4x100 stile libero Ragazzi, Urbini, Samorì, Bartolini e Gatta si sono piazzati ottavi; nella 4x200 stile libero Junior femminile, Belperio, Morgagni, Sirri e Lodovichetti sono giunte settime; nella 4x200 stile libero Senior femminile infine 5º posto con Ravaioli, De Carolis, Pedulli e Franco.

Ugo Bentivogli