Tanti gli incroci ancora possibili ma ai quarti non ci sarà Rimini

di Valerio Rustignoli

Col successo di domenica contro Treviglio, l’Unieuro si è matematicamente aggiudicata il primo posto nella griglia playoff e ora, a 40’ dal termine della seconda fase, attende di conoscere quali saranno le formazioni che incrocerà sul suo cammino nella post season.

La prima notizia è che, di certo, l’avversaria non sarà Rimini: non esiste infatti alcun incastro, nelle tante classifiche avulse che si potrebbero verificare nel girone Bianco, che possa dare vita a un derby che sarebbe stato infuocato e pimpante.

Chi sarà la prossima avversaria, dunque, dei biancorossi? Presumibilmente una tra Latina e Nardò. Per Chiusi, in realtà, ci sarebbe ancora una possibilità, in caso di vittoria dei toscani sul campo di Trapani e di contemporanea sconfitta di Latina contro Nardò: in questo caso, sarebbe l’Umana a conquistare l’ultimo posto playoff in una classifica avulsa a quota 8.

Anche Trapani potrebbe incrociare ancora l’Unieuro ma, come per Chiusi, uno solo è l’incastro possibile: e sarà in caso di successo contro i toscani e contemporaneo ko di Rimini e Latina, definendo così una parità a quota 10 tra i siciliani e Rimini, che chiuderebbe quindicesima in forza del 2-0 negli scontri diretti.

Le casistiche che possono verificarsi, però, sono tante: in caso di classifica avulsa a 10 punti che coinvolga Rimini, Latina, Trapani e Nardò, sarebbero i laziali pontini ad affrontare Forlì; mentre in caso di avulse a tre, senza Rimini o senza Trapani, i destini di Sanford e compagni sarebbero destinati verso la Puglia. Importante ovviamente sarà l’esito del match di Latina, con Nardò, dove anche il risultato potrebbe essere determinante in caso di arrivo in parità: si parte dal +5 dell’andata per i pugliesi.

Guardando un po’ più in là, poi, nelle semifinali Forlì dovrebbe ritrovare Udine: in caso di successo sul difficile campo di Torino, i friulani chiuderebbero all’ottavo posto in ogni caso, ma anche in caso di sconfitta, ogni avulsa a due o a tre con Cividale e Urania farebbe arrivare ottava o nona l’Apu che, quindi, uscirebbe dai radar forlivesi in caso di ko e di contemporaneo successo delle altre due contendenti, rispettivamente contro Piacenza e Fortitudo.

In ottica finale, poi, il match di domenica in Lombardia potrebbe comunque essere importante: un successo della truppa di coach Antimo Martino contro Cantù, in caso di contemporanea vittoria di Cremona contro Pistoia, inchioderebbe al quarto posto proprio i brianzoli, che resterebbero nel tabellone Oro, dalla parte di Forlì. Diversamente, i destini forlivesi potrebbero incrociarsi con la Vanoli e con una tra Pistoia e Cento, in funzione dei risultati dell’ultima giornata della Tramec che, con un suo successo e il ko di Pistoia, potrebbe chiudere quinta questa seconda fase.

Insomma, molti saranno i verdetti che siandranno a definire solamente all’ultima giornata, prima della lotteria dei playoff che assegnerà la promozione in serie A e che vedrà l’Unieuro partire di certo con il ruolo di protagonista in questa corsa.