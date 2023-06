Tanti hanno vestito entrambe le maglie

Forlì-Cremona. Su questo asse sono tanti i giocatori che, negli ultimi quindici anni, si sono mossi, intrecciando i propri destini con queste due piazze che si affrontano per provare a ritrovare la serie A. Due sono i giocatori in campo visti anche sull’altra sponda: si tratta di Daniele Cinciarini e Giulio Gazzotti (nella foto). Il lungo biancorosso ha vestito la maglia della Vanoli in due diversi momenti: nel biennio 20172019, ma prima ancora nella stagione 20142015. In quell’annata, la Vanoli era un’autentica colonia di persone collegate a doppio filo con il basket forlivese. A partire da coach Cesare Pancotto (sulla panchina della Libertas nel biennio 1987-89), per arrivare a Luca Campani e a Jazzmarr Ferguson, entrambi agli esordi della loro carriera, rispettivamente dal 2010 al 2012 e nella stagione 20132014. E poi Kenny Hayes, alla sua prima stagione italiana, prima del suo ritorno nello Stivale un anno fa, proprio – per pochi mesi – con la maglia dell’Unieuro.

L’altro ex è Cinciarini, passato in maglia Vanoli nell’annata 201112, vissuta accanto a un altro big del nuovo corso biancorosso, Terrence Roderick, che in quella stagione venne tagliato a metà anno e poi ingaggiato, nella stagione successiva, dalla FulgorLibertas di coach Sandro Dell’Agnello.

Ma questi sono solo alcuni nomi: meritano una menzione anche Shawn Huff, prima a Forlì nella rimonta salvezza e nella retrocessione vissute tra 2011 e 2012, poi in Lombardia nell’anno successivo; Ogo Adegboye (subentrato in corsa prima a Cremona nel 2015 e poi a Forlì nel 2017) e Klaudio Ndoja (a Cremona nel 1314, a Forlì nel 1920). Ultimo ma non ultimo, citiamo anche Massimo ‘Farouk’ Farioli, che ha vestito entrambe le maglie (dal 2005 al 2007 in maglia Triboldi, nel 20092010 protagonista della FulgorLibertas che andò a un tiro dalla A2), è l’attuale responsabile del settore giovanile proprio della Vanoli, dopo aver preso la prima tessera da allenatore proprio nella sua stagione forlivese.

Insomma, a discapito degli scarsi scontri diretti nella loro storia, quelli di Forlì e di Cremona sono due destini che si uniscono e che, da questa sera, si affronteranno per conquistare il primo punto della finale che assegnerà la tanto desiderata promozione in serie A per uno dei due club.

Valerio Rustignoli