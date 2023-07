Tennis Europe Under 12, 4° Memorial Gaio Camporesi al Tennis Villa Carpena Un'importante manifestazione di tennis giovanile, il Tennis Europe Under 12, si svolge a Forlì in memoria di Gaio Camporesi, grande dirigente sportivo. L'evento, con giocatori da tutto il mondo, è stato presentato dall'Assessore allo sport Daniele Mezzacapo e dai figli di Gaio Camporesi. In collegamento da Wimbledon, anche il maestro Alberto Casadei per seguire il suo allievo.