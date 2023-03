Testacoda per la Fiumanese oggi con il Sanzili

Ecco il programma della Seconda e della Terza Categoria di calcio di questo fine settimana.

Seconda Categoria (domani 15.30). Nel turno numero 24 del girone M la capolista Edelweiss Jolly (59) attende la visita del Porto Fuori (30) nell’intento di tenere a distanza un’altra formazione forlivese, il Modigliana (52), ottimo secondo, che fa visita al Palazzuolo (36). In casa il Vecchiazzano (23) col Low Ponte (45). La capolista del gruppo N Santa Sofia (38) cerca il successo nel match esterno col fanalino Around (15). Queste le altre gare del 22° turno: Deportivo Roncadello (37)-Sporting Predappio (34), Aurora (20)-Real Cava (34 e Borghigiana (25)-Collinello (31).

Terza Categoria. Squadre in campo oggi alle 15.30 per la 22ª giornata. La Fiumanese capolista si reca sul campo del Sanzili Cesena, ultimo in classifica. Questi gli altri incontri in programma: Atletico Dovadola-Sporting Valbidente, Bagnolo-Unin Sammaretinese, Real Meldola-ArtusiAnna, San Colombano Italtex-Bertinoro, Longianese-Real Cesenatico e Junior Gambettola-Vigne. Classifica: Fiumanese 53; Atletico Dovadola 40; Bagnolo 38; Junior Gambettola 35; San Colombano Italtex, Vigne 34; Longianese 32; Union Sammartinese 31; Real Meldola 28; Real Cesenatico 26; Sporting Valbidente 23; Bertinoro 20; ArtusiAnna 18; Sanzili Cesena 2.

Franco Pardolesi