Tifosi, biglietti a 5 euro per gli universitari Oggi il gioco del Carlino

In occasione della sfida di domenica contro Cantù (palla a due ore 17), la Pallacanestro 2.015 ripropone la speciale promozione riservata agli universitari, che consentirà loro di acquistare un titolo di accesso all’Unieuro Arena al prezzo di 5 euro nel settore Giallo. Tagliandi di accesso che potranno però essere acquistati soltanto domenica presso la biglietteria del palasport, aperta dalle ore 16. Al momento dell’acquisto bisognerà mostrare il badge dell’Università e un documento d’identità. Tifosi che saranno poi anche protagonisti all’intervallo del match, quando andrà in scena il contest ‘Shoot the passion’: due tentativi da metà campo per fare canestro e vincere uno dei prestigiosi primi in palio. Per essere selezionato bisognerà mandare un messaggio con il testo ‘#IoCiSono’ seguito da nome e cognome al canale WhatsApp della società (380.7842284).

Oggi, inoltre, torna anche il gioco del Carlino che mette in palio cinque biglietti per il settore parterre. I lettori potranno aggiudicarsi uno dei tagliandi gratuiti chiamando la nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 di oggi. I più fortunati e veloci a prendere la linea, tra una telefonata e l’altra, si aggiudicheranno i biglietti.