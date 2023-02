Tifosi in campo per l’associazione Gli Elefanti

Non solo calcio. Negli scorsi giorni una delegazione di tifosi del Club Alberto Calderoni, del Club Rabbiosi Forlì, del Collettivo Supporters e del Club Forza Forlì si è recata presso la ‘vecchia’ chiesa di Coriano, in via Correcchio, sede dell’associazione di volontariato ‘Gli Elefanti’. Lo scopo è stato quello di consegnare il materiale acquistato, tramite una raccolta fondi arrivata a 800 euro, all’associazione che dal 2000 aiuta con attività educative e ricreative bambini e ragazzi del territorio e che, dal 2009, è centro Dsa (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) per minori dagli 8 ai 17 anni.

Nel ringraziare i club dei tifosi forlivesi, il presidente dell’associazione benefica Massimo Fabbri e il vicepresidente Gianni Matteucci hanno sottolineato la sensibilità dei supporters biancorossi dimostrata concretamente con la donazione. Valori che, da anni, animano i vari club che seguono le sorti del Forlì Football Club (nella foto i responsabili e gli educatori de ‘Gli Elefanti’, gli studenti presenti in sede e i tifosi biancorossi che hanno consegnato un computer e materiale didattico).

Dal canto suo l’associazione ha ricambiato con la consegna ai partecipanti della 21ª edizione del calendario ‘Un anno d’arte per una vita di solidarietà’ realizzata grazie a dodici artisti forlivesi.