Tifosi, Palafiera sempre più caldo È al terzo posto

Dopo due campionati con le presenze contingentate all’interno dei palasport, la serie A2 torna ad assaporare l’affetto dei tifosi. Secondo i dati diffusi ieri da Lnp, nel girone di andata sono infatti stati più di 220.000 gli spettatori complessivi registrati dai due gironi. E l’Unieuro Arena, complici anche gli ottimi risultati della squadra di Martino, si conferma un impianto particolarmente bollente. Sì, perché i tifosi forlivesi sono il terzo pubblico della categoria, con 2.396 presenze di media. Meglio dei supporters biancorossi sanno fare soltanto quelli di Udine (2.787) e della Fortitudo (4.238). La Pallacanestro 2.015 ‘riempie’ il Palafiera, per ogni partita casalinga, per il 42,2% della sua capienza complessiva, per un incasso medio per gara di 23.733 euro (terzo posto dietro la ‘solita’ Effe e Rimini).

Detto che il girone Rosso sovrasta il Verde, nella classifica delle dieci gare con più presenze la squadra di Dalmonte monopolizza la top 10 con quattro gare sopra quota 4.000 spettatori (Fortitudo-Chieti, con 4.470, è il top dell’andata). Quindi, al quinto posto, si segnala il derby pre-natalizio tra l’Unieuro e la stessa Bologna, che ha fatto registrare 4.050 presenze.

