Titolo interprovinciale a Elia Bergamaschi: è bis

Elia Bergamaschi, studente di 16 anni di Forlì (frequenta la 3ª Liceo Linguistico), si conferma per il secondo anno di fila campione interprovinciale di scacchi di Forlì-Cesena e Ravenna. Il torneo, lo scorso weekend a palazzo Albicini, ha visto al via 40 concorrenti: al quinto e decisivo turno si sono seduti in scacchiera 1 gli unici due ancora a punteggio pieno (con 4 punti a testa), ovvero Elia Bergamaschi e un sorprendente Gabriele Lugaresi, cesenate di 12 anni anch’egli in forza al club biancorosso. Dopo una lotta durata quasi tre ore l’ha spuntata il campione in carica.

"Quest’anno è stata più dura – il commento a caldo di Bergamaschi –: gli avversari erano più giovani e nessuno ha commesso gravi disattenzioni, quindi non è stato facile venirne a capo. La partita più complicata è stata probabilmente l’ultima, perché Gabriele è ormai abituato a confrontarsi a certi livelli". Lugaresi dal canto suo si è confermato in forte ascesa. "Con Elia è stata una sfida tiratissima, però nel finale a me restava un solo minuto sul cronometro e lui ha saputo sfruttare bene questo vantaggio".

Sorprendente anche la classifica finale, che ha visto quattro dei primi cinque posti occupati da Under 18, in un campionato ambìto anche dagli adulti. A tenere alta la bandiera degli ‘over’ è stato Nicola Carrea, 57 anni, che ha chiuso al terzo posto. Per molti dei protagonisti il prossimo appuntamento sarà tra un mese a Bologna, dove si assegnerà il titolo di campione regionale assoluto per il 2023.

a. v.