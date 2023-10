Tommaso Cortini d’argento ai Mondiali nelle coppie

Grande soddisfazione per il pattinaggio artistico a rotelle forlivese. Rodolfo Cortini, cresciuto nella Libertas Pattinaggio Forlì e oggi allo Sport Life Rimini, assieme alla bolognese Micol Mills (anche lei tesserata per il sodalizio riminese) ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali di Ibaguè in Colombia. Cortini e Mills – figlia dell’argentino Tomas, primo storico allenatore della nazionale italiana di padel – sono giunti dunque secondi nella specialità Coppia Artistico Senior, consolidandosi tra le migliori coppie al mondo.

A conferma della bontà della scuola forlivese, qualche tempo fa, il fratello minore di Tommaso Cortini, Rodolfo, assieme alla bolognese Maelle Milzi della Polisportiva Funo, si è aggiudicato la medaglia di bronzo agli Europei di artistico a Ponte di Legno, in provincia di Brescia. I due atleti sono stati accompagnati in gara, in qualità di istruttori per la Libertas Pattinaggio, da Patrick Venerucci, un monumento di questo sport in quanto vincitore di 11 titoli mondiali consecutivi nella massima categoria, e da Stefano Rossi per la Polisportiva Funo. Rodolfo Cortini e Maelle Milzi, che hanno ottenuto 81.06 punti, sono stati superati da altre due squadre tutte italiane: al primo posto Alice Pozzobon e Alessio Cocci (96.27 punti), secondi Angela Maria Costantino e Mattia Danesi (90.71 punti), davanti di 15 lunghezze e poco meno di 10 su Milzi-Cortini.

u. b.