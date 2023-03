Torna il ‘Duathlon Forlì’ e sarà da record

di Franco Pardolesi

Presentata ieri presso la residenza comunale la 3ª edizione del Duathlon Forlì che si terrà domenica,con partenza e arrivo in piazza Saffi. Una gara che vedrà gli iscritti impegnati in tre prove: podistica, ciclistica e ancora podistica. Il consigliere comunale Albert Bentivogli ha sottolineato che, dopo le prime due edizioni disputate con le norme anti Coronavirus, quella di domenica toccherà la cifra record di oltre 500 partecipanti. Un appuntamento che l’amministrazione comunale conta di inserire tra gli eventi annuali con l’ambizione che la prova possa, in futuro, diventare valida per il Campionato italiano".

Il direttore tecnico della manifestazione Daniele Tosi ha poi precisato: "La gara di quest’anno sarà valida per il titolo regionale della specialità e siamo molto soddisfatti per le tanti iscrizioni: il triplo di quelle pervenute nella passata edizione". "La novità assoluta della corsa – ha detto Marco Alunni, uno degli organizzatori – è l’inserimento della Duathlon Kids al quale parteciperanno tutte le società della regione, e non solo, con la gara dei ragazzi dai 6 ai 18 anni, che finora sono 190 e che si confronteranno su diverse distanze in base alle categorie di appartenenza. Partenze fin dalle ore 9 per poi susseguirsi durante tutto l’arco della mattinata. Quindi

alle 12.15 inizierà la gara femminile e alle 12.30 quella maschile". Veronica Bellandi Bulgari, che ha condotto la presentazione ha precisato: "Sono confermate le presenze dei nostri campioni più affezionati, dalla forlivese Giorgia Bandini, impostasi nelle due prime due edizioni, a da Massimo Cigana, vincitore della prima e secondo classificato nel 2022, fino ai campioni rumeni su distanza olimpica e sprint Erik Rogoz Loorincz e Vlad Adrian Remzing".

Alla vernice della manifestazione ci sarà anche Manuel Lama, che darà il via a tutte le categorie, ma che non parteciperà alla gara per gli impegni con la nazionale di Paratriathlon, triathleta azzurro che insegue il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024: "Il mio impegno, che porto avanti anche nelle scuole di Forlì, è quello di dimostrare che attraverso lo sport anche chi è portatore di handicap non deve mollare mai. Una convinzione importante soprattutto per i nostri giovani".

Le iscrizioni alla manifestazione sono possibili sino a questa sera. Il percorso partendo dal circuito all’interno del centro storico di 5 km, per la prima parte podistica, raggiungerà poi Roncadello per il tratto ciclistico di 20 km, per concludersi in piazza Saffi con l’ultimo tracciato di 2,5 km di corsa. L’assessore allo sport Daniele Mezzacapo ha poi concluso: "All’inizio di questo progetto, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, abbiamo voluto raccogliere la sfida di lanciare una nuova disciplina nel centro della nostra città con un tasso di spettacolarità aumentato dalla valorizzazione del centro storico".