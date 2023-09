Torna Mariani. Anno scorso seguiva il Cesena baby

Un nuovo dirigente per il Forlì. Ieri la società di viale Roma ha reso noto ufficialmente l’ingresso di Matteo Mariani (nella foto) nella stanza dei bottoni nello staff dirigenziale: ricoprirà il ruolo di direttore generale. Il 33enne dirigente torna così nella società biancorossa, dopo la precedente esperienza col club della stagione 2018-19. Mariani, in possesso della laurea magistrale in Economia Aziendale, ha poi conseguito il master in Management dello Sport presso l’Università di Parma per poi iniziare il percorso come dirigente sportivo. Prima con il Rumagna e in seguito, come detto, proprio nel Forlì. Dal 2019 sino al termine della scorsa stagione Mariani ha fatto parte dei quadri dirigenziali del Cesena, nelle vesti di coordinatore del settore giovanile del cavalluccio. Da questa settimana la società gli ha affidato un ruolo centrale nel club: una scelta rivolta alla crescita, a tutti i livelli, del club biancorosso.

f. p.