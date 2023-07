Torneo a Roncadello

Tutto è pronto per la settima edizione del Ronca City Playground che si svolgerà presso il centro sportivo ‘Cimatti’ di via Pasqualini a Roncadello, da lunedì 17 a venerdì 21 luglio. Un’edizione che si preannuncia da record, visto che sono previste trentadue squadre iscritte e quasi duecento giocatori presenti: grandi numeri per l’evento organizzato da Aics Basket e dall’associazione Delio Fulgori.

Il torneo si svolgerà su quattro campi in contemporanea, dove si sfideranno giocatori professionisti, giovani di talento, ex giocatori, ma soprattutto tanti appassionati e amatori, per provare a vincere i ricchi premi individuali e di squadra. Dal lunedì al giovedì si svolgerà la fase a gironi del torneo, mentre le finali si giocheranno venerdì 21, data in cui si giocherà anche l’inedito torneo under 18, dedicato ai più giovani.

Oltre al basket, nel corso dell’evento sarà attivo uno stand gastronomico che offrirà a tutti la possibilità di bere e mangiare in compagnia, trasformando in una festa questa ennesima edizione del torneo, ormai un immancabile momento di condivisione delle estati cestistiche forlivesi.