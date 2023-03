Torneo al Campus

Un torneo per gli universitari presenti a Forlì. Il Centro Universitario Sportivo di Bologna (Cusb), col sostegno economico di Serinar, organizza un torneo di calcio a 5 denominato "University League Campus della Romagna", riservato agli studenti e alle studentesse di stanza a Forlì. Serinar è la società che promuove e sostiene le attività dell’Università di Bologna in provincia di Forlì-Cesena. Il regolamento richiede che le varie formazioni siano composte da un minimo di sei, fino a un massimo di otto componenti che potranno essere di entrambi i sessi e che dovranno necessariamente essere iscritti al medesimo corso di studio.

Il torneo forlivese è programmato per mercoledì 3, lunedì 8 e giovedì 11 maggio presso l’impianto sportivo comunale ‘Corner’ di Villanova in viale Bologna 302B. La prima squadra classificata in ogni torneo (ci sono anche quelli di Cesena, Ravenna e Rimini) sarà poi ammessa al torneo finale programmato per sabato 10 giugno. Le iscrizioni entro il 21 aprile presso la segreteria Cusb del Campus Universitario di Forlì in viale Corridoni 20,

ð 0543.374692).

f. p.