Torneo di Natale, festeggia l’Edelweiss

Concluso il torneo di Natale organizzato dall’Union Sammartinese, a livello giovanile, giunto alla 25ª edizione. Il torneo, un classico del periodo delle festività, è ripartito dopo due anni di stop dovuto al Coronavirus. Nel torneo maschile in campo trenta squadre in cinque categorie e circa trecento ragazzi. Per la prima volta il torneo si è giocato nel campo sportivo Casadei di San Martino in Strada e non al PalaMarabini. Nell’intervallo delle gare l’Union Sammartinese, presieduta da Samuela Navetta, ha organizzato il ristoro per calciatori e famiglie presso il bar dell’impianto gestito dalla società che sta vivendo un deciso rilancio grazie all’ex capitano del Forlì Marco Sozzi, responsabile del settore giovanile, e l’impegno di numerosi volontari tra i quali Massimo Petrini sempre presente alle gare in programma.

Questi i risultati dei cinque tornei. Per i Piccoli Amici (2016-17) vittoria alla Pianta, allenata da Maurizio Antonelli e Manuel Nardi, che ha preceduto Buscherini ed Edelweiss Jolly. Negli altri quattro tornei altrettante vittorie dell’Edelweiss Jolly. Nei Piccoli Amici 2015 il gruppo di Arturo Vianello ha preceduto Vecchiazzano e Cava Ronco. Con Marco Pierucci in panchina l’Edelweiss Jolly si è imposta nei Primi Calci 2014 davanti ad Union Sammartinese e Buscherini e con lo stesso mister la storica società forlivese ha vinto il torneo dei Pulcini 2013 precedendo Vecchiazzano e Meldola. Per i Pulcini 2012 l’Edelweiss Jolly, allenata da Piero Fontana e Marco Donati, hanno prevalso su Meldola e Union Sammartinese.

In campo femminile, infine, la squadra dell’Union Sammartinese, allenata da Paola Tassi, ha vinto il torneo delle più piccole davanti a Cava Ronco e Promosport Rimini, mentre il Rimini si è imposto tra Ie Primavera.

Franco Pardolesi