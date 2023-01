Tour de France, dove passa: tanti lavori a Premilcuore

Forlì, 27 dicembre 2022 – Il Tour de France del 2024 debutterà in grande in Italia con la prima tappa Firenze-Rimini e il passaggio dalla Toscana alla Romagna, attraverso la strada statale 67 da Firenze al Cavallino (escludendo così i tornanti del Muraglione), dove i corridori imboccheranno la provinciale Sp 3 del Rabbi, scavallando il valico Tre Faggi a 930 metri e scendendo per 15 chilometri fino a Premilcuore. Il confine però tra le due regioni e le due provincie (Firenze e Forlì-Cesena) si trova 3 km più a valle nel versante romagnolo: al ponte dei Tramiti.

Qui iniziano i problemi attuali sulla strada del percorso del Tour, "problemi che in un anno e mezzo di sicuro si risolveranno, perché Provincia e Regione si impegneranno al massimo", rassicura il vicesindaco di Premilcuore Sauro Baruffi, che siede anche in consiglio provinciale come consigliere. Il ponte dei Tramiti è proprio uno dei malati principali del tratto che va dal Cavallino a San Zeno (dove poi la corsa prenderà la direzione delle Forche e quindi della val Bidente): spalline e barriere cadenti, messe in sicurezza provvisoria, in attesa di lavori radicali; lavori a questo punto che saranno programmati presto, grazie proprio al passaggio del Tour.

Scendendo poi a valle, sono due i problemi messi in evidenza a ogni piè sospinto: il fondo pieno di buche, come una groviera, causa i ghiacci invernali e lo spargimento di sale, poi le barriere fatiscenti e cadenti non più a norma, cui si aggiungono i muretti laterali di pietra in frantumi e gli stessi guardrail non più in regola. C’è anche il problema dei massi cadenti, ma le reti di protezione svolgono bene il loro compito e gli operai provinciali alla fine di ogni inverno le allentano asportando i sassi caduti.

Anche il tratto di Sp3 da Premilcuore a San Zeno presenta qualche problema sia di buche che di barriere da sistemare, negli 11 chilometri che dividono i due paesi. Poi da San Zeno i corridori lasceranno la Sp3 del Rabbi per imboccare la provinciale per Galeata e Santa Sofia e di lì, dal Carnaio, passare in valle del Savio.

Assicura il vicesindaco di Premilcuore e consigliere provinciale Sauro Baruffi: "Già per il 2023-24 la Provincia aveva previsto fondi di manutenzione ordinaria per la Sp3 del Rabbi. Quindi ora a maggior ragione saranno accelerati i tempi e soprattutto stanziati tutti i fondi necessari, d’accordo con la nostra Regione (e anche quella della Toscana per i 4 chilometri dal Cavallino al valico Tre Faggi), per tutti gli interventi necessari, come è stato fatto per il Giro d’Italia nelle strade di Santa Sofia, Corniolo e Spinello".

Aggiunge Baruffi: "La Provincia ha previsto anche 310mila euro per fare lavori in primavera sulla strada provinciale della Valbura, che collega Portico con Premilcuore, per sistemare la storica frana che l’ha tenuta chiusa per anni". Ma ora nell’occhio del ciclone ci sono le strade delle prime tre tappe del Tour, di cui Premilcuore è la prima porta d’ingresso in Romagna. La Sp3 nella parte alta si deve rifare completamente il look in un anno e mezzo: 18 mesi compresi i sei dei due inverni. A disposizione ci sono soltanto quindi 12 mesi. Buon lavoro, Regione.