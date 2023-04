Tra Forlì e Ravenna un secolo di incroci

di Franco Pardolesi

Forlì e Ravenna: due strade che si incrociano dal 1920. In oltre un secolo di storia, 103 anni infatti, il derby bianco-giallo-rosso si è disputato in 47 campionati tra serie C e serie D, con un bilancio che è favorevole al Forlì: in 95 faccia a faccia, compreso un turno di playoff, i galletti hanno centrato 39 vittorie a fronte di 30 successi del Ravenna: l’ultimo nella gara d’andata allo stadio Benelli, quando i giallorossi vinsero 2-1 rimontando negli ultimi minuti la rete messa a segno da Amedeo Ballardini, dal dischetto, con i gol di Marangon e dell’ex Melandri (al 91)’.

In questa stagione sono otto gli ex sulle due sponde. Nel Forlì i figli d’arte Elia ed Amedeo Ballardini, quindi Ronchi e Rrapaj; nel Ravenna, con il mister Massimo Gadda, il difensore Boccardi, il centrocampista Spinosa e appunto l’attaccante Melandri: l’ex più celebre dell’intero lotto.

Abbandonate le ambizioni di primato, da un mese e mezzo il Forlì si ritrova in una terza posizione messa in pericolo dal solo punto raccolto negli ultimi quattro match. Alle sue spalle, ad una lunghezza, inseguono il Carpi e appunto un Ravenna che, grazie alla cura di Gadda, ha scalato la classifica dalla decima alla quarta posizione.

Con 28 punti e otto successsi conquistati lontano dalle mura amiche il rullino di marcia esterno della squadra giallorossa è di tutto rispetto. Meglio hanno fatto solamente la battistrada Pistoiese (34) e la Giana Erminio (30). Sorvegliato speciale da Ronchi & Co. sarà domani l’esperto centravanti Marco Guidone, 37enne punta di diamante dell’attacco giallorosso, sinora autore di 15 gol che lo hanno portato a un totale di 155, in gran parte spediti nel sacco in serie C. Nel girone D hanno fatto meglio solamente Fall della Giana Erminio, capocannoniere con 20 reti, e Recino del Crema, con 19 centri.

Qualora Forlì e Ravenna dovessero trovarsi di fronte negli spareggi di fine stagione, sarebbe dunque il secondo playoff giocato tra le due squadre. Quello precedente, disputato al termine del campionato di serie C2 2004-05, metteva in palio la conquista della serie C1. Il girone B fu vinto dalla Massese, che salì direttamente di categoria, e in una delle due in semifinali si trovarono appunto di fronte il Ravenna, secondo, e il Forlì, quinto. Le cose non andarono bene per i galletti. Nella gara d’andata giocata al Morgagni il Forlì, allenato da Cotroneo, passò in vantaggio con la rete di Pierobon, ma fu poi riagguantato sull’1-1 dal gol di Agostinelli. Nel match di ritorno il Ravenna, allenato da Dal Fiume, conquistò la finale superando il Forlì 3-1; la gara si sbloccò dopo pochi minuti con la rete dello sgusciante Moscelli, servito da un retropassaggio suicida del difensore forlivese Adani. Le altre due reti del Ravenna, segnate da Gennari e Zamboni, resero inutile il gol forlivese di Pierobon. In finale, poi, la squadra bizantina conquistò la C1 a spese del Lodigiani, battuto 2-0 a Ravenna dopo l’1-1 dell’andata.

Per la gara di domani in programma alle 15.30, mister Graffiedi potrà di nuovo contare su Rrapaj, che ha scontato la squalifica, Maini e Scalini, recuperati. Ancora out Amedeo Ballardini e probabilmente Farneti. In occasione della Giornata Biancorossa, questa mattina dalle 10 alle 12.30 sarà in corso l’ultima parte della prevendita presso gli uffici dello stadio Morgagni.