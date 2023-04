Treviglio contro la voglia di rivalsa di Cento

Quarta giornata della seconda fase che, nel girone Giallo, vede in programma, oltre a quella dell’Unieuro, le sfide Treviglio-Cento e Cantù-Pistoia: le due formazioni del girone Rosso, oggi in trasferta, sono ancora a caccia del primo successo nella seconda fase e per i centesi si tratta dell’ultima chance per provare ad avvicinare il quarto posto. La classifica: Forlì e Treviglio 10; Cremona e Cantù 8; Cento 4; Pistoia 2.

Nel girone Blu Torino ospita la Fortitudo per consolidare il primo posto, mentre Cividale sogna un blitz in casa dell’Urania Milano per conquistare il secondo posto matematico. Chiude il programma il match tra Piacenza e Udine. La classifica: Torino 12; Cividale 10; Milano 8; Udine 6; Fortitudo 4; Piacenza 2.

Nel girone Bianco, ieri sera Rimini è finita rovinosamente ko a Latina col risultato di 88-57 confermando il difficile momento, mentre questa sera Trapani-Nardò e Agrigento-Chiusi sono le due gare con cui si delineerà ulteriormente la situazione. La classifica: Agrigento 10; Rimini*, Latina* e Nardò 8; Trapani 6; Chiusi 4 (*una gara in più).

Nella Poule Salvezza, exploit Ravenna sul campo della Stella Azzurra: la vittoria 92-95 rilancia al momento i bizantini, mentre nell’altra gara giocata la Juvi Cremona ha avuto la meglio 88-77 su San Severo. Due le gare in programma oggi: Casale Monferrato-Chieti e Rieti-Mantova. La classifica: Stella Azzurra*, Mantova, Casale Monferrato, San Severo*; Chieti e Juvi Cremona* 10; Rieti e Ravenna* 8 (*una gara in più).

v. r.