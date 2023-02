Tricolori indoor, Fedriga argento nei 200 juniores

La forlivese Carlotta Fedriga (Edera Atletica Forlì) ha conquistato la medaglia d’argento sui 200 indoor nella pista di Ancona, ai Campionati italiani junior (under 20) e promesse (under 23). Fedriga ha esordito nei 60 metri, dove si è piazzata quarta col nuovo primato personale di 7“55. Il giorno seguente, domenica, la ragazza centra la qualificazione sui 200, dove lotta per il titolo tricolore spalla a spalla con Marta Amani, che prevale nonostante Fedriga colga comunque un ottimo 24“45. Da sottolineare come entrambe abbiano stampato tempi che si inseriscono fra i migliori nelle graduatorie nazionali di sempre under 20.

Oltre alla velocista, erano in gara altri 7 atleti dell’Edera Atletica Forlì. Nel getto del peso Martina Fedriga, classe 2002 al secondo anno della categoria promesse e sorella maggiore di Carlotta, lancia a 12,67 metri, primato personale e ottavo posto in Italia. Dopo due anni di assenza dalle gare al coperto torna a calcare la pista indoor la quattrocentista Anna Spada, classe 2001: chiude la batteria al secondo posto col tempo di 56“49, che non le basta per agguantare la finale, ma vale comunque il decimo posto in Italia fra le under 23. Nei 60 ostacoli Alice Cecchini con 9“32 si ferma al ventitreesimo posto, mentre la staffetta 4x200 composta da Riccardo Fabbri, Filippo Fuzzi, Nicolò Valgimigli e Nicola Raggi fa segnare 1’33“94 che vale la decima posizione.