Tricolori Junior e Promesse, la Libertas cala i suoi assi

Buoni piazzamenti degli atleti della Libertas Atletica Forlì ai Tricolori Indoor per Junior e Promesse tenuti ad Ancona. Stefano Tisselli, allenato da Gabriele Obino, è un saltatore atipico in grado di affrontare due specialità diverse e ben poco affini quali il salto in alto e il triplo. Il saltatore abruzzese, al primo anno con la società biancorossa, dopo un primo tentativo riuscito in entrata a 1,85, supera i 1,91 con qualche difficoltà, ma non trova la giusta spinta a 1,96 terminando al 7º posto. Nella seconda giornata Tisselli si cimenta nel triplo, gara nella quale ottiene un buon 9º posto con 14,33 metri a 1 cm dall’ottava piazza e dunque dall’accesso alla finale.

Luca Marsicovetere, all’esordio nella categoria Junior, parte bene nei 400 ma all’uscita della seconda curva cede terreno ai due battistrada, viene risucchiato dal gruppo ed affronta il penultimo rettilineo arrancando nelle retrovie. L’azzurrino, tuttavia, trova le energie giuste per recuperare terreno e chiude la sua batteria in terza posizione col nuovo personale di 50’’31 che lo classifica al 14º posto.

Ottima prestazione di Alex Bartolini al suo primo anno Promesse nei 60 metri a ostacoli: affronta bene il cambio di categoria e l’aumentata altezza degli ostacoli. Bartolini dimostra temperamento, esce bene dai blocchi e chiude col personale di 8’’62 che gli vale la 19ª posizione. Infine Francesco Amici. In attesa dei Campionati Assoluti di prove multiple, scalda i muscoli nella gara più ostica di ogni decathleta, il mezzofondo. Ottenuto il minimo negli 800 metri si presenta in pista deciso a ribaltare la ventesima e ultima posizione nella lista partecipanti. Ma Amici è appena rientrato da un fastidioso risentimento muscolare e allo sparo dello starter si accorge che le gambe non rispondono come al solito, il dolore riaffiora e gli impegni agonistici di marzo nell’eptathlon di categoria lo costringono al ritiro.

