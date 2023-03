Trionfo della Ugolini

Un risultato molto prestigioso per lo sport forlivese è arrivato dalle arti marziali. Ludovica Ugolini del Judo Club Sakura Forlì ha infatti conquistato il titolo di campionessa Italiana under 18 nella categoria 57 kg. Riuscendo a centrare la vittoria in ben sei incontri, la Ugolini ha dominato in un lotto pur molto agguerito di avversarie, nelle gare che si sono svolte a Ostia lo scorso fine settimana.

Il suo è anche un successo da record: Ludovica è la prima atleta forlivese a vincere un campionato Italiano. Altre volte i ragazzi del team avevano comunque primeggiato, ma si erano dovuti ‘accontentare’ dei gradini più bassi del podio. Il risultato è il frutto di un minuzioso lavoro svolto negli anni grazie alla capacità del tecnico Federico Russo e della preparatrice fisica Gaia Maestri (nella foto la Ugolini con i tecnici Sanzio Magnani e lo stesso Russo).

A coronare la grande prova del Sakura Club è arrivato il secondo posto nella classifica finale a squadre grazie ai risultati anche delle altre tre ragazze presenti alle finali, ovvero Amelia Ricci, Lucrezia Bonoli e Agata Campana: pur se non sono riuscite a salire a livello individuale sul podio, hanno sfoderato tutte ottime prestazioni.