Tutta la serie in diretta su Mediasport Prevendita, 4.000 biglietti per due partite

L’intera serie tra Forlì e Cremona sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Mediasport. Il media partner della Lega Nazionale Pallacanestro (Lnp) garantirà infatti copertura totale degli atti conclusivi del campionato di serie A2. Tutte le partite saranno visibili su Ms Channel (canali 229 e 814 di Sky, nonché su TivuSat), oltreché in diretta streaming su Lnp Pass per gli abbonati. La diretta televisiva, chiaramente, riguarda anche le partite che si giocheranno al PalaRadi di Cremona.

Intanto gara1 di mercoledì sera è stata anticipata alle ore 20.45 (anziché alle 21). A prescindere dalla tv, la tifoseria biancorossa vuole essere presente al Palafiera per lo storico evento. La prevendita procede a gonfie vele: 4.000 biglietti venduti complessivamente considerando anche gara2. Ieri è stato l’ultimo giorno in cui gli abbonati potevano esercitare prelazione sui posti da loro occupati in regular season. La sede di viale Corridoni è aperta per la prevendita domani e martedì dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20. Mercoledì dalle 9 alle 13.