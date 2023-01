U19 ok al giro di boa

Il nuovo anno delle formazioni giovanili della Pallacanestro 2.015 parte nel migliore dei modi. L’Under 19 Eccellenza biancorossa ha infatti superato Metauro Fossombrone con un’importante prova di forza, vincendo addirittura per 104-64. Una gara mai in discussione, sempre guidata dai giovani di Grison, che nel secondo tempo hanno spinto ulteriormente sull’acceleratore ampliando ulteriormente il divario (+10 all’intervallo). Ben sei forlivesi centrano la doppia cifra, con Benzoni (19 punti) e Moretti (18) in grande spolvero.

Si trattava dell’ultima gara del girone di andata, chiuso da Forlì con un ottimo secondo posto a 16 punti, a pari merito con la Virtus Siena, a -6 dalla capolista Pesaro. La prossima settimana, sempre ai Romiti, sbarcherà proprio la compagine senese per uno scontro ad alta quota.

In questi giorni, poi, torneranno in campo anche le altre formazioni della Pallacanestro 2.015: questa sera è il turno dell’Under 17 Eccellenza contro Argenta (ore 18.30), sabato toccherà all’Under 15 Eccellenza contro Faenza (ore 16).