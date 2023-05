Udine è rinforzata ma va ko in casa con Cividale

Arriva il primo ‘upset’ nel tabellone Oro dei playoff. La sorpresa è arrivata dall’atteso derby friulano tra Udine e Cividale, con gli uomini di Pillastrini corsari al PalaCarnera per 82-88. Il match è stato sempre in equilibrio, ma nel finale a prevalere è stata Cividale in virtù di un break di 0-8 che è valsa la prestigiosa affermazione esterna in gara1. A Udine, dunque, non bastano i 19 punti di Monaldi e l’ottimo esordio dell’ex triestino Terry (11 punti e 11 rimbalzi), perché Cividale ha risposto con ben cinque uomini in doppia cifra (tra loro Pepper 24 e Miani 19). Domani sera si torna in campo per gara2. Da questa serie uscirà la rivale che l’Unieuro troverebbe in caso di passaggio del turno.

Nella parte bassa del tabellone cala il bis, invece, la Vanoli Cremona di Demis Cavina, vittoriosa senza troppi patemi su Agrigento (79-63). La serie si sposta ora in Sicilia, ma i lombardi hanno messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Gara2 tra Cento e Fortitudo si gioca domani.

Passando poi al tabellone Argento, buona la prima per Torino, che supera l’Urania Milano per 82-70. L’accelerata decisiva è arrivata però soltanto nell’ultima frazione, vincendo la resistenza dei meneghini. Sul velluto, infine, Cantù e Treviglio. L’Acqua San Bernardo si porta sul 2-0 su Nardò (82-62 il finale) con uno Stefanelli da 26 punti, mentre il Gruppo Mascio si rifà ampiamente su Rimini (86-63) impattando nella serie, che ora si trasferirà al Flaminio.

s. c.