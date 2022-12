Udine esonera Boniciolli e si affida al 27enne Finetti

Continua la rivoluzione in casa Udine. E che rivoluzione. Ieri infatti è giunto il clamoroso esonero del coach Matteo Boniciolli e la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Carlo Finetti, 27 anni, già assistente allenatore di Udine nelle ultime tre stagioni. Inoltre, Alberto Martelossi lascia la carica di senior assistant coach per dedicarsi in toto alla direzione tecnica dell’area sportiva della prima squadra.

Intanto sul mercato, dopo Alessandro Gentile, il club friulano ha messo sotto contratto pure Diego Monaldi, esperto playmaker classe ’93, lo scorso anno tra i protagonisti della promozione di Scafati dove tuttora militava. Per due che entrano, due che invece escono, ovvero Federico Mussini e Fabio Mian, fra gli elementi di maggior spicco dell’estate friulana. Il primo resta in categoria: si è accasato a Cento, dove prenderà il posto dell’infortunato Zampini, pur con caratteristiche differenti.

Mian, invece, compie il percorso inverso di Monaldi e fa ritorno in massima serie con la maglia della stessa Scafati. In tutto ciò, Udine potrebbe non aver ancora esaurito i propri movimenti di mercato: nel mirino pare esserci pure Luca Campogrande, in uscita da Trieste.

Simone Casadei