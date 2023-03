Ufficiale: a Treviglio la vigilia di Pasqua

Il settore agonistico della Fip ha comunicato il calendario completo della seconda fase. Nessuna sorpresa rilevante per ciò che riguarda il cammino della Pallacanestro 2.015 nel girone Giallo. Come previsto, è ora ufficiale che la seconda giornata si giocherà sabato 8 aprile alle 20.30, nella vigilia di Pasqua: dopo il debutto di domenica con Cremona, quella sera Forlì sarà in campo a Treviglio, in contemporanea agli altri match. Le restanti quattro partite della seconda fase, quindi, andranno sempre in scena di domenica alle 18. Ecco il calendario completo.

1ª giornata: Forlì-Cremona, Cento-Treviglio, Pistoia-Cantù 2ª giornata: Treviglio-Forlì, Cremona-Pistoia, Cantù-Cento

3ª giornata: Forlì-Cantù, Pistoia-Treviglio, Cento-Cremona

4ª giornata: Cremona-Forlì, Treviglio-Cento, Cantù-Pistoia 5ª giornata: Forlì-Treviglio, Pistoia-Cremona, Cento-Cantù 6ª giornata: Cantù-Forlì, Treviglio-Pistoia, Cremona-Cento