Ufficiale, Rod Griffin sarà ‘Leggenda’

Dopo aver vinto sui social network, diversi mesi fa in piena pandemia, il contest di giocatore più iconico della storia del basket forlivese, la Pallacanestro 2.015 rende di nuovo omaggio a Rod Griffin (foto). Questa volta con un riconoscimento concreto. In occasione del match di domenica contro Ferrara, infatti, il club biancorosso premierà Griffin con il titolo di ‘leggenda’ della pallacanestro cittadina. Ormai a tutti gli effetti forlivese d’adozione, Rod è sbarcato a Forlì nel 1978 e per ben otto stagioni (in tre differenti esperienze) ha vestito la maglia della Libertas, oltre ad un passaggio alla Fulgor negli ultimi anni di carriera. Appese le scarpe al chiodo, si è dedicato alla crescita ed allo sviluppo dei ragazzi forlivesi, entrando nel mondo delle giovanili biancorosse, in cui è tuttora impegnato. Storia, presente ed emblema del basket della nostra città: domenica Griffin riceverà il meritato tributo.