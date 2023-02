Uisp, comandano Over Forever e Over the Top

Giocata la 13ª giornata del campionato provinciale di beach tennis indoor del circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Over Forever in fuga nel girone A. I risultati: Enterprise-Smashers 4-1, La Piadina ai Prati-Over Forever 0-5, (Bagno Andreucci-Le Querce rinv.). Classifica: Over Forever 169; Smashers 146; Enterprise 137; La Piadina ai Prati 124; B. Andreucci 113; Le Querce 86. Nel girone B comanda Over the Top. I risultati: Fivefox-H2O 4-1, Aston Birra-Over the Top 1-4, Mem & Co.-Passion Fruits 1-4. Classifica: Over the Top 98; Passion Fruits 84; Aston Birra 74; Mem & Co. 57; Fivefox 39; H2O 28.