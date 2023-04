Uisp-Lab84 Cup, annata in archivio Passion Fruits la seconda regina

Il torneo interprovinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s ha incoronato anche la sua seconda regina. Si tratta del team Passion Fruits (nella foto), che nel raggruppamento ‘Amatori’, dopo aver superato in semifinale l’Aston Birra, si è ripetuto nella finalissima piegando la resistenza di un’agguerrita Over the Top con il punteggio di 7-6, 7-5, 7-5. Giova ricordare che a laurearsi campione nel concentramento ‘Élite’ è stato, invece, il team Over Forever che, chiusa al primo posto la stagione regolare, ha battuto in finale gli Smashers, arrivati ancora una volta a un soffio dalla vittoria, con il punteggio di 7-5, 4-7, 7-3, 7-2, 7-2.