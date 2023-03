Uisp-Lab84 Cup Heroe’s, i risultati: vanno a segno tutte le battistrada

Si sono giocate le gare della 15ª giornata del campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Turno interlocutorio nel girone A, dove fanno il pieno sia la capolista Over Forever che l’antagonista Smashers. I risultati: La Piadina ai Prati-Smashers 0-5, Le Querce-Enterprise 1-4, Over Forever-Bagno Andreucci 5-0. La classifica: Over Forever 189; Smashers 173; Enterprise 163; La Piadina ai Prati 125; Bagno Andreucci 124; Le Querce 106.

Tutto invariato anche in vetta al girone B, dove corre sempre la capolista Over the Top. I risultati: H2O-Over the Top 0-5, Mem & Co.-Aston Birra 3-2, Fivefox-Passion Fruits 0-5. La classifica: Over the Top 124; Passion Fruits 102; Aston Birra 96; Mem & Co. 75; Fivefox 44; H2O 29.