Ultima giornata di regular season col derby forlivese

In serie C1 di calcio a cinque nell’ultimo turno della regular season si gioca oggi, alle ore 15 al PalaMarabini di San Martino in Strada, il derby forlivese tra il Forlì Oleodinamica, già ammessa ai playoff, e il Santa Sofia, retrocesso da tempo. Queste le altre gare in programma: Bagnolo Reggio Emilia-X Martiri Ferrara, Rimini-Baraccaluga Piacenza, DueG Parma-Mernap Faenza, Sassuolo-Villafontana Medicina; riposa il Montale Rangone. Classifica: Bagnolo Reggio Emilia 46; Forlì Oleodinamica, Mernap Faenza 39; Sassuolo 36; Villafontana Medicina 31, Baraccaluga Piacenza, X Martiri Ferrara, DueG Parma 29; Rimini 18; Montale Rangone 9; Santa Sofia 0.

In serie C2 la Polisportiva 1980 Santa Maria Nuova, già ammessa ai playoff, gioca oggi l’ultima gara della prima fase sul campo della capolista Gatteo. Classifica: Rossoblù Imolese, Gatteo 38; Bellaria 26; Santa Maria Nuova 23; Only Alfonsine 19; Città Rubicone Savignano, Erba Riolo Terme 18; Castel San Pietro 13; Sassoleone 1.

f. p.